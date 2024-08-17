В результате деятельности ООО «Комплекс экологических сооружений» (г. Бердичев) государству нанесен ущерб более чем на 870 тыс.грн — результаты проверки Экоинспекции Полесского округа.



"В результате проведения внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов на ООО «Комплекс экологических сооружений», осуществляющего деятельность в городе Бердичев, специалистами ДЭИ Полесского округа установлено, что начиная с 25.09.2021 по 31.12.2022 и с 05.06.2024 по 07.06.2024 год предприятие осуществляло сброс обратных вод в водный объект (г. Гнилопять) с показателями, превышающими установленные нормативы ГДС и с просроченным подтверждением. . Согласно справке предприятия, в водные объекты без очистки из-за выпусков ливневых сетей попало 966 998 куб м сточных вод."-рассказал начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский.



Указанными действиями ООО «Комплекс экологических сооружений» нарушило требования статей 44,49,70 Водного Кодекса Украины, а потому обязано возместить ущерб, причиненный вследствие нарушения требований природоохранного законодательства. Согласно проведенным Инспекцией расчетам, сумма ущерба, причиненного государству предприятием, составила 875 809,81 грн. Государственная экологическая инспекция Полесского округа предлагает ООО «Комплекс экологических сооружений» в месячный срок возместить ущерб, причиненный государству. В случае отказа от добровольного возмещения вреда Инспекцией будут осуществлены меры по взысканию указанной суммы в порядке.