В Одессе Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец и министр окружающей среды Молдовы Серджио Лазаренко подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о внедрении Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте.

Во время встречи с Министрами И.о. Главы Госэкоинспекции Игорь Зубович, доложил о трансграничном влиянии на окружающую среду вследствие вооруженной агрессии РФ, а именно о ракетном ударе по г. Южный 19 апреля 2024 года.



Сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа осуществлены расчеты ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ, которые составили 517 млн ​​222 тыс грн., из них:



- вследствие неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сумма убытков составляет 708 тыс. грн.

- вследствие засорения земель сумма ущерба составляет 36 млн 726 тыс грн;

- вследствие загрязнения почв сумма ущерба составляет 20 млн 214 тыс. грн;

- вследствие загрязнения Аджалицкого лимана сумма ущерба составляет 151 млн 555 тыс. грн.

По этому поводу Госэкоинспекцией получена информация от Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС о траектории движения распространения загрязненных воздушных масс, согласно информации моделирования загрязненные воздушные массы двигались не только по территории Украины, но и по территории Республики Молдовы.









