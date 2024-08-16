Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец провел рабочее совещание с председателем Одесской областной военной администрации Олегом Кипером,И.о. Председатели Государственной экологической инспекции Украины Игорем Зубовичем и руководителями других ЦОИВ.И.о. Главы Госэкоинспекции Игорь Зубович доложил об общем объеме накопленных отходов от разрушений на территории Одесской области, что составляет 21617,5 тонны.Наибольшее количество отходов разрушения размещено на территории:- Одесской городской территориальной громады - 19543,5 тонн- Сергеевской сельской территориальной общины - 1374,8 тонн- Арцизской городской территориальной общины - 265 тонн- Вызырской сельской территориальной общины- 14 - 130,4 тонн- Черноморской поселковой территориальной громады - 78 тонн- Ренийской городской громады - 40,4 тонн.

По результатам обработки предоставленной Инспекцией информации, отходы разрушения в подавляющем большинстве хранятся непосредственно на местах разрушения или собираются и перевозятся органами местного самоуправления на специально отведенные места временного хранения на отдельно выделенных территориях в местах удаления твердых бытовых отходов.

Также, Игорь Зубович поднял вопрос о несанкционированных свалках.





По информации органов местного самоуправления по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в пределах территории Одесской области

за 7 месяцев 2024 года: зафиксировано 312 несанкционированных свалок, общей площадью 26,298 га; ликвидировано 278 несанкционированных свалок (89% от установленных), общей площадью 20,695 (79%).

Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) с начала 2024 года проведено 62 проверки и обследований территорий органов местного самоуправления, по результатам которых установлено 91 несанкционированных мусорных свалок, общей площадью 11,121 га, из них 3 ликвидировано 5 2,772 га (25%).

И.о. начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Хрущ Владислав доложил о вреде от российской агрессии для Одесщины.

Он отметил, что в результате вооруженной агрессии РФ на территории Одесской области за засорение и загрязнение земель осуществлено 120 расчетов на общую сумму 35 млрд. 733 млн. 555 тыс. грн., из них самые большие:

- засорение земельных ресурсов строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов ракетного обстрела 01 июля 2022 жилого дома на 108 квартир и базы отдыха «Годжи» пгт Сергеевка, Белгород-Днестровского р-на Одесской обл. - размер ущерба составляет 11 млрд 104 млн 579 тыс. грн.;

– ООО «Бизнес-центр «Шевченковский» г. Одесса, пр-т. Шевченко, 4Д – размер ущерба вследствие засорения земель составляет 4 млрд 311 млн 956 тыс грн;

– коммунальное мероприятие внешкольного образования «Виктория» в г. Одесса, ул. Дача Ковалевского, 93 – размер ущерба вследствие засорения земель составляет 3 млрд. 64 млн. 892 тыс. грн.;

– военная академия г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, 10 – размер ущерба вследствие засорения земель составляет 1 млрд 722 млн 332 тыс грн;

– Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор Одесской епархии УПЦ, г. Одесса, пл. Соборная, 3 – размер ущерба вследствие засорения земель составляет 995 млн. 028 тыс. грн. и другие.