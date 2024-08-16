Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил важные вопросы, в частности обеспечение питьевой водой, заготовку дров, вред для окружающей среды, последствия разрушений и необходимость мониторинга.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец провел рабочее совещание с председателем Одесской областной военной администрации Олегом Кипером,
И.о. Председатели Государственной экологической инспекции Украины Игорем Зубовичем и руководителями других ЦОИВ.
И.о. Главы Госэкоинспекции Игорь Зубович доложил об общем объеме накопленных отходов от разрушений на территории Одесской области, что составляет 21617,5 тонны.
Наибольшее количество отходов разрушения размещено на территории:
- Одесской городской территориальной громады - 19543,5 тонн
- Сергеевской сельской территориальной общины - 1374,8 тонн
- Арцизской городской территориальной общины - 265 тонн
- Вызырской сельской территориальной общины
- 14 - 130,4 тонн
- Черноморской поселковой территориальной громады - 78 тонн
- Ренийской городской громады - 40,4 тонн.
По результатам обработки предоставленной Инспекцией информации, отходы разрушения в подавляющем большинстве хранятся непосредственно на местах разрушения или собираются и перевозятся органами местного самоуправления на специально отведенные места временного хранения на отдельно выделенных территориях в местах удаления твердых бытовых отходов.
Также, Игорь Зубович поднял вопрос о несанкционированных свалках.
По информации органов местного самоуправления по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в пределах территории Одесской области
за 7 месяцев 2024 года: зафиксировано 312 несанкционированных свалок, общей площадью 26,298 га; ликвидировано 278 несанкционированных свалок (89% от установленных), общей площадью 20,695 (79%).
Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) с начала 2024 года проведено 62 проверки и обследований территорий органов местного самоуправления, по результатам которых установлено 91 несанкционированных мусорных свалок, общей площадью 11,121 га, из них 3 ликвидировано 5 2,772 га (25%).
И.о. начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Хрущ Владислав доложил о вреде от российской агрессии для Одесщины.
Он отметил, что в результате вооруженной агрессии РФ на территории Одесской области за засорение и загрязнение земель осуществлено 120 расчетов на общую сумму 35 млрд. 733 млн. 555 тыс. грн., из них самые большие:
- засорение земельных ресурсов строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов ракетного обстрела 01 июля 2022 жилого дома на 108 квартир и базы отдыха «Годжи» пгт Сергеевка, Белгород-Днестровского р-на Одесской обл. - размер ущерба составляет 11 млрд 104 млн 579 тыс. грн.;
– ООО «Бизнес-центр «Шевченковский» г. Одесса, пр-т. Шевченко, 4Д – размер ущерба вследствие засорения земель составляет 4 млрд 311 млн 956 тыс грн;
– коммунальное мероприятие внешкольного образования «Виктория» в г. Одесса, ул. Дача Ковалевского, 93 – размер ущерба вследствие засорения земель составляет 3 млрд. 64 млн. 892 тыс. грн.;
– военная академия г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, 10 – размер ущерба вследствие засорения земель составляет 1 млрд 722 млн 332 тыс грн;
– Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор Одесской епархии УПЦ, г. Одесса, пл. Соборная, 3 – размер ущерба вследствие засорения земель составляет 995 млн. 028 тыс. грн. и другие.