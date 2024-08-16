Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец провел рабочее совещание с главой Одесской областной военной администрации Олегом Кипером и руководителями Государственного агентства лесных ресурсов Украины и Государственной экологической инспекции Украины.

Об этом говорится в сообщении Минокружения.

Среди вопросов:Водообеспечение. Одещина является одним из самых проблемных регионов, требующих альтернативных источников снабжения питьевой водой населению. Ключевое сейчас – одобрение правительственной программы водообеспечения прифронтовых территорий и принятие в ее рамках решений по Одесской области.Леса. Область лидирует в передаче самозалесенных территорий в ГП "Леса Украины". С 2023 года по Украине согласована передача 50 тыс. га, среди них 10 тыс. га – в Одесской области. Переход всех лесов в ГП "Леса Украины" - один из ключевых пунктов Государственной стратегии управления лесами до 2035 года.

Топливная древесина. Ситуация контролируется. В 2024 году реализовано более 15 тыс. кубометров дров, остатки на складах – более 2125 кубометров топливной древесины. Дрова можно приобрести как в онлайн-магазине ДроваЕ с доставкой, так и офлайн в лесных хозяйствах Одесщины.

Ущерб окружающей среде от войны. Только в Одесской области зафиксировано почти 300 случаев ущерба окружающей среде более чем на 45 млрд грн. Накоплено около 22 тысяч тонн отходов разрушения. Идет работа над комплексным решением их хранения.





Кроме того, Руслан Стрелец вместе с Министром окружающей среды Республики Молдова Серджио Лазаренко осмотрели Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре Одессы, пострадавший в результате ракетных обстрелов.

Также министры ознакомились с работой лаборатории мониторинга вод Южного региона. Она одна из четырех уникальных лабораторий европейского образца, созданных в Украине в рамках выполнения Водной Директивы ЕС. Ежемесячно лаборатория исследует более 80 проб воды по 93 показателям (не только из Одесской области, но и 6 соседних). Она проверяет качество воды для питьевых нужд населения, в частности, Одесса, Болград, Килия и Вилково по 28 показателям. Также участвует в совместных отборах проб на трансграничных участках с Молдовой и Румынией.





