В Одессе Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец вместе с молдавским коллегой, министром окружающей среды Серджио Лазаренко подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова об имплементации Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте.

“Сегодня наши совместные действия – в фокусе Евросоюза. Подписание настоящего Соглашения свидетельствует о нашей политической воле сотрудничать по европейским правилам. Теперь есть четко определенный порядок консультаций в случае, если какая-либо из сторон запланирует проект, который может иметь трансграничное влияние на окружающую среду. Это поможет нам не только совместно заботиться об окружающей среде, но и избежать проблемных кейсов, как в случае строительства канала Дунай-Черное море. Разрешение этого спора между Украиной и Румынией длилось 20 лет. В декабре 2023 года наши государства наконец-то закрыли этот вопрос. Украина и Молдова по пути в ЕС не могут допустить подобных кейсов”, - отметил Руслан Стрелец.

По его словам, символично, что подписание Соглашения состоялось в Одесской области, "вблизи" общих границ Украины и Молдовы.

“Как хорошие соседи, у нас уже богатый опыт сотрудничества в окружающих вопросах. Молдова присоединилась к работе в рамках п.8 Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Ведь наши страны хорошо знают – государственными границами не остановить загрязнение воздуха, воды или почвы. 60 млрд долларов США – общий ущерб окружающей среде Украины от широкомасштабной агрессии РФ. И это не считая того вреда, который был вызван вчерашними обстрелами Одессы. Последствия ощутила и Молдова – воздушные массы от взрыва достались и на ее территории”, - подчеркнул Министр.

Руслан Стрелец поблагодарил Серджио Лазаренко за визит в Украину в эти сверхтяжелые времена, а также главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера за гостеприимство в героической Одессе.