15 августа состоялся рабочий визит в Житомир Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

После проведения встречи с руководством области и обсуждения насущных вопросов, на базе университета Житомирской политехники была проведена конференция.

В ходе мероприятия омбудсман объявил об основных направлениях деятельности своего офиса и рассказал о перспективах развития вопросов соблюдения прав разных категорий населения в Житомирской области.

Омбудсман представил своего представителя Житомирской области. Одним из ключевых событий мероприятия стало то, что омбудсман представил Представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области. Им стал Юрий Погодицкий.



