За масштабное загрязнение земель НААН Украины строительным мусором директор частного предприятия будет отвечать перед законом. Ущерб оценивается в 4 миллиона гривен.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа были вовлечены в досудебное расследование по уголовному производству, которое осуществлялось следователями Бучанского РУП ГУ ЧП в Киевской области.



За процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении руководителя частного предприятия, подозреваемого в загрязнении земельных участков (часть 1 статьи 239 УК Украины).

В ходе расследования было установлено, что предприниматель осуществлял незаконное производство строительных материалов на территории арендованных помещений, принадлежащих одному из институтов Национальной академии аграрных наук Украины, расположенному в Бучанском районе.

В течение более чем двух лет своей деятельности он систематически игнорировал требования природоохранного законодательства, вместо утилизации отходов, незаконно сбрасывал их в несанкционированных местах, непосредственно примыкающих к производственным мощностям предприятия.

Эксперты установили, что засорение участков строительными и опасными отходами привело к порче земель и снижению их плодородия.

В результате противоправных действий обвиняемой окружающей среде нанесен ущерб более чем на четыре миллиона гривен.

Государственная экологическая инспекция Столичного округа отмечает, что лица, совершающие правонарушения против окружающей среды, будут неотвратимо привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, как административному, так и уголовному.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.