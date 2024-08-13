Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец принял участие в молодежном форуме "Свободные мечтать", который открыли Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.



Об этом говорится в сообщении Минокружения.

"Молодежь – двигатель прогресса в сфере защиты окружающей среды. Молодежь легко перенимает и внедряет современные природоохранные практики, в частности цифровые. Она активно пользуется приложением для фиксации ущерба окружающей среде "ЭкоУгроза". Молодежь создает социально ответственные бизнес-проекты и проактивные общественные организации экологического направления отметил Руслан Стрелец.

На полях форума министр пообщался с представителями активной молодежи. В частности, говорили об окружающих вызовах после подрыва Каховской ГЭС. Затронули вопросы развития природно-заповедного фонда. В 2023 году доходы объектов ПЗФ выросли в 7 раз, а в 2024 имеем еще больший прогресс. За первое полугодие этого года поступления уже составляют 12,4 млн грн – на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. Министр также рассказал молодежи о жемчужине украинского природно-заповедного фонда – Межигорье, которое недавно работает на государство и платит налоги в государственный бюджет. За 3 недели работы – более 20 тысяч посетителей. Все это стало возможным благодаря реформе, имеющей четкий ориентир на молодежь посредством цифровизации рекреационных услуг.

Договорились продолжить диалог по созданию молодежного совета при Минсреде. В 2023 году Украина подписала межправительственную Декларацию о детях, молодежи и климатических действиях. Уже есть поддержка со стороны UNICEF Ukraine. Недавно с главой фонда в Украине Муниром Мамедзаде договорились об объединении наших усилий для усиления роли молодежи в климатических действиях. Образовательные программы и интеграция молодежи в процессы государства – приоритеты государственной политики для молодежи, озвученные Президентом Украины. Наше сотрудничество в рамках Декларации проложит пути к усилению экологического просвещения и участию молодежных советов в защите окружающей среды.

“Ключевые направления, которые мы развиваем сегодня, в будущем лягут на плечи молодежи. Речь идет и о работе с внешними последствиями войны, и о дальнейшей реализации зеленого курса. Сейчас в фокусе – чтобы украинская молодежь получила по наследству обновленную послевоенную Украину вместе с современным европейским законодательством. Благодарю представителей молодежи за продуктивный диалог. Уверен, что с вами будущее защиты окружающей среды Украины в надежных руках”, - подчеркнул Руслан Стрелец.