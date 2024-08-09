На побережье Черного моря нарушители выловили рыбы на сумму около 605 тысяч гривен.
8 августа на побережье Черного моря у села Лебедевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области, государственный инспектор по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа вместе с инспекторами Одесского рыбоохранного патруля, водной полиции и пограничной службы провели мероприятия по охране водных биоресурсов.
В ходе рейда были обнаружены нарушители, занимавшиеся незаконным отловом морских обитателей, используя запрещенные для любительского рыболовства сетки. Среди выловленной добычи — 94 краба, 2 кефали-сингеля, 11 барабуль, 8 европейских звездосмотров, 29 скорпенов, 11 камбал-глос, 298 морских языков, 6 черноморских калканов и 3 бычка.
Инспектором составлен протокол по части 4 статьи 85 КУоАП, а нанесенный ущерб рыбным запасам Украины оценен в сумму почти 605 тысяч гривен.