Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец обсудил с представителями Еврокомиссии, бизнеса, руководителем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олегом Бондаренко, народным депутатом Дмитрием Кисилевским стратегические наработки и общие точки соприкосновения в сфере климатической политики Украины. Об этом говорится в сообщении Минокружения.



По словам Руслана Стрельца, нет сомнений, что новая климатическая политика Украины должна стать вспомогательным инструментом развития и помочь бизнесу адаптироваться к европейским правилам. Участники сосредоточились на теме восстановления МЗП – его обязательности и неотложности.



«Это то, что от нас ожидает Европейская Комиссия в рамках финансирования Ukraine Facility. Уже наработан соответствующий законопроект для восстановления МЗР. Мы учитываем, что во время войны часть установок разрушена, сильно повреждена или находится на временно оккупированной территории Украины. Запускаем тренинговые сессии по МЗР для операторов установок и верификаторов. Спасибо Торгово-промышленной палате и Геннадию Чижикову за платформу для нашего взаимодействия с бизнесом. Без плодотворного сотрудничества сегодня, завтра нужно будет бороться не с рисками, а последствиями», – отметил Руслан Стрелец.

Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины Олег Бондаренко отметил, что Минокружение является флагманом в формировании климатической политики Украины. В настоящее время инициированный министерством климатический законопроект находится во втором чтении. Мы приобщались к работе над ним, понимаем его важность и надеемся на его одобрение уже до конца года. Вместе с тем, Комитет настаивает на системном подходе. Должны ответить на вопрос: какие наши цели, сроки, какие инструменты должны внедрить для реализации климатической политики. И для этого обязательным является возвращение в МЗР. Только после успешного внедрения сбора данных по парниковым выбросам мы сможем перейти к следующему шагу – СТВ. Наш Комитет будет настаивать на том, чтобы эта система была введена. Украина не может отсрочить ее, потому что это требование ЕС. 1 января 2026 – это наш дедлайн. Предлагаю вместе обсуждать пути смягчения влияния этих требований, но ни шагу назад. Также в дискуссии принял участие заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Верховной Рады Украины Дмитрий Кисилевский. Он приветствовал подход Минокружения.

«В дискуссии о климатической политике вижу не только экологов, но и предпринимателей. Это очень правильный подход. Введение МЗВ как механизма вычисления выбросов парниковых газов является приемлемым для промышленности. Это позволит перевести разговор о климатических целях из лозунгов к действиям. Ведь появление объективных данных о выбросах позволит правительству принимать реалистические решения и усилит переговорную позицию Украины с нашими партнерами. Появление МЗП позволит перейти к справедливым расчетам. И время этого перехода уже пришло. Пока механизм добровольный, но есть производители, которые это уже делают. Конечно, на первых этапах все сталкиваются с определенными проблемами, с которыми Минокружение поможет разобраться – но это все приобретает признаки рынка. Процедура обработки этих отчетов ясна. МЗВ жизнеспособно и считаю, что от этого польза будет», – Дмитрий Кисилевский. Во второй части конференции прошла рабочая сессия. Представители бизнеса совместно с представителями Минсреды, экспертами международного немецкого общества GIZ и национальными верификаторами обсудили текущую ситуацию в своих отраслях, подискутировали по решению проблем и возможных рисков, определили общее видение представления отчетности для дальнейшего формирования базы данных парниковых газов.