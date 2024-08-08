О результатах выборов в Европейский парламент и их положительном политическом значении для Украины в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал нардеп Арсений Пушкаренко.

«Переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз начат. Продолжается скрининг украинского законодательства Европейской комиссией, и уже к концу года у нас будет четкое понимание того, какую работу необходимо выполнить, чтобы привести наше законодательство в соответствие с европейским. По нашим оценкам, сейчас более 3000 законодательных актов нуждаются в изменениях, учитывая, что 1600 уже были приняты для имплементации из ЕС», — отметил политик.

Также он акцентировал внимание на том, что новый состав Европарламента уже продемонстрировал поддержку нашего государства. Четким доказательством этого является то, что первая резолюция в поддержку Украины набрала 495 голосов нового состава из 679 возможных.

Подробно Арсений Пушкаренко остановился на кадровых вопросах нового руководства Евросоюза. В частности, Урсула фон дер Ляен остается главой Европейской комиссии, то есть исполнительной власти Евросоюза. Роберт Мецол переизбран главой Европарламента. По словам народного депутата, для нашего государства очень важно и положительно, что они сохранили свои должности, ведь обе верны Украине и решительно поддерживают наш путь в Евросоюз. Главой Европейского Совета вместо Шарля Мишеля станет бывший Премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Его правительство тоже поддерживало Украину и осудило агрессию России, поэтому это также положительное кадровое решение для нашего государства.



«Внешнюю политику Евросоюза возглавит бывшая Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Мы приветствуем это решение, оно также преданно поддерживает Украину. Что касается новой должности, а именно комиссара по политике безопасности, сегодня решение не принято. Вызовы, стоящие перед европейской семьей, нуждаются в мощной фигуре. Одним из претендентов является министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. До конца августа страны-члены должны выдвинуть своих кандидатов на пост Еврокомиссаров. Утверждать их будут именно лидеры государств», - пояснил заместитель председателя профильного парламентского Комитета.





Кроме того, он высказал предположение, что, вероятнее всего, Венгрия, ныне председательствующая в Евросоюзе, потеряет должность Еврокомиссара по расширению, занимаемую уже 5 лет. Для Украины это также важно, ведь, несмотря на появление определенного конструктива, эта страна продолжает определенным образом препятствовать вступлению нашего государства в ЕС. Поэтому необходимо, чтобы этот пост занимал человек, который будет отстаивать интересы архитектуры европейской безопасности, а также будет содействовать странам, претендующим на дальнейшее расширение.

«В целом, выборы и формирование новых руководящих органов в Европейском Союзе не помешали нам начать переговорный процесс. Я убежден: это только ускорит и усилит его течение. Поскольку это новые люди, которые готовы действовать во благо Европы и отвечать тем вызовам, которые сегодня стоят перед всем европейским сообществом», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.