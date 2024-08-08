Вступление Украины в Европейский Союз знаменует собой не только новые возможности, но и ответственность за соответствие европейским стандартам во всех областях, включая защиту окружающей среды. Об этом говорится в сообщении Минокружения.
Одним из важных шагов на этом пути является реформа государственного экологического контроля. В отчете "Украина 2023" Европейская комиссия предоставила Украине ряд рекомендаций на 2024 год. Среди них – необходимость принятия закона об экологическом контроле.
Ключевой для этой реформы законопроект №3091 был принят Верховной Радой в первом чтении еще три года назад. Но просто принять закон с соответствующим названием маловато. Такой закон должен отвечать директивам и рекомендациям Европейского Союза.
Например, Директива № 2004/35/ЕС ставит в приоритет задачу по предупреждению и устранению последствий нанесенного вреда.
Рекомендации № 2001/331/ЕС определяют критерии применения в качестве общепринятой основы для выполнения задач экологической инспекции в рамках государств-членов ЕС.
Примеры того, как реформа экоконтроля согласовывается с положениями норм права ЕС