Одним из важных шагов на этом пути является реформа государственного экологического контроля. В отчете "Украина 2023" Европейская комиссия предоставила Украине ряд рекомендаций на 2024 год. Среди них – необходимость принятия закона об экологическом контроле.Ключевой для этой реформы законопроект №3091 был принят Верховной Радой в первом чтении еще три года назад. Но просто принять закон с соответствующим названием маловато. Такой закон должен отвечать директивам и рекомендациям Европейского Союза.

Например, Директива № 2004/35/ЕС ставит в приоритет задачу по предупреждению и устранению последствий нанесенного вреда.

Рекомендации № 2001/331/ЕС определяют критерии применения в качестве общепринятой основы для выполнения задач экологической инспекции в рамках государств-членов ЕС.



Примеры того, как реформа экоконтроля согласовывается с положениями норм права ЕС