Государственная экологическая инспекция Центрального округа, общественные инспекторы по охране окружающей среды ДЭИ Украины совместными усилиями с работниками полиции роты по обслуживанию водных объектов управления патрульной полиции в Черкасской области передали в ВСУ 5 лодок, один двигатель, 0,5 км мысиновых сеток.
«Сейчас обязанность каждого гражданина Украины всячески помогать нашим военным. Поэтому мы постоянно передаем защитникам Украины необходимое оборудование и другую помощь», - сообщил и.о. о. начальник Государственной экологической инспекции Центрального округа Сергей Полищук.