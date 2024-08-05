По его словам, команда Межигорья налаживает работу, набирает персонал. Работники, годами занимавшиеся парком на волонтерских началах, активно трудоустраиваются в государственное учреждение. За июль учреждение взяло на работу 40 человек. Всего в парке работает 111 человек. Парк-памятка приглашает всех, кто мотивирован и готов творить новую историю развития государственного парка. Поэтому если у кого есть желание присоединиться к коллективу, welcome.

«Мы меняем философию развития парка. Прежняя правительственная резиденция должна стать парком европейского уровня. В планах превратить его не просто в дендропарк по типу Софиевки, а сделать его самым любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке», – отметил Руслан Стрелец.

Первые результаты:

За 14 дней работы – более 2,1 млн грн поступлений в госбюджет (420 тыс. гривен этой суммы – уплата налогов, в частности НДС).

Более 10 тысяч посетителей, среди которых 500 участников боевых действий, для них вход бесплатный. Кроме того, предусмотрены льготные билеты для многодетных семей, детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов.

Более 180 семей воспользовались специальным, экономически выгодным билетом "Семейный", который был введен государственным парком для поддержки семей, воспитывающих 1-2 ребенка.

Всего за 8 месяцев работы государственного учреждения в бюджет уплачено более 4,4 млн. грн. налогов.

«Уверен, что украинский природно-заповедный фонд может быть самодостаточным и развиваться. Украина усиливает свой рекреационный потенциал, даже во время войны. И Парк-памятник «Межигорье» обязательно станет его жемчужиной», – подчеркнул Руслан Стрелец.