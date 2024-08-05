Госэкоинспекция Столичного округа сообщает о результатах рейдов по охране водных ресурсов: инспекторы выявили 41 нарушение правил рыболовства в столичном регионе.



Государственной экологической инспекцией Столичного округа в течение весенне-летнего периода 2024 г. осуществлялись мероприятия, направленные на охрану окружающей природной среды, в частности по охране, рациональному использованию и воспроизводству рыбных и других водных биоресурсов.



Таким образом, государственными инспекторами был составлен 41 протокол за совершение нарушения Правил любительского рыболовства, Правил промышленного рыболовства во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях) и порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов.



Инспекторами осуществлен расчет причиненного ущерба на общую сумму 553 653 грн и наложен штрафов на общую сумму 5610 грн.