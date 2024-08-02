Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец провел совещание с главой Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком, и.о. Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василием Шкураковым и председателем Совета обороны Кривого Рога Александром Вилкулом.
Участники подвели итоги по основным направлениям работы в Днепропетровской области:
- Топливная древесина. Реализовано около 7 тыс. кубометров дров, в планах – около 23 тыс. кубометров. На складах 1255 кубометров. В прошлом году населению было реализовано около 19 тыс. кубометров. Вопросы обеспечения дровами населения на постоянном контроле Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Водообеспечение. Анализируем все экспертные предложения по улучшению качества воды в регионе и решению проблемных вопросов водной инфраструктуры.
«Цель номер один – одобрить Программу водообеспечения фронтовых областей и получить поддержку международных партнеров на реализацию мероприятий. Это важный вопрос безопасности региона и шаг к нашей европейской интеграции», – отметил Руслан Стрелец.
Руководитель Минсреды в рамках поездки вместе с главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком и руководителем ДЭИ Игорем Зубовичем передал рюкзаки и другие принадлежности для экологических инспекторов Южного округа, которые фиксируют и обсчитывают ущерб окружающей среде, нанесенный вооруженной агрессией рф.
Мы благодарны нашим постоянным партнерам из Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда за поддержку, которую можем передать защитникам. Вместе с меценатами мы постоянно передаем значительную помощь воинам ВСУ, чтобы вместе приближать победу», - отметил начальник Управления организационной деятельности Госэкоинспекции Украины Александр Федоренко.