



Руководитель Минсреды в рамках поездки вместе с главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком и руководителем ДЭИ Игорем Зубовичем передал рюкзаки и другие принадлежности для экологических инспекторов Южного округа, которые фиксируют и обсчитывают ущерб окружающей среде, нанесенный вооруженной агрессией рф.

Мы благодарны нашим постоянным партнерам из Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда за поддержку, которую можем передать защитникам. Вместе с меценатами мы постоянно передаем значительную помощь воинам ВСУ, чтобы вместе приближать победу», - отметил начальник Управления организационной деятельности Госэкоинспекции Украины Александр Федоренко.