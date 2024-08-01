Так, Госэкоинспекция Украины планирует в ближайшее время в Полесском, Центральном и Юго-Западном округах реализовать пилотный проект по постоянному нахождению инспекторов в пунктах экологического контроля на территориях соответствующих ОТГ с целью осуществления более эффективного контроля за состоянием окружающей среды. Реформа также подразумевает создание современных лабораторных центров.

Более подробно о том, как будет реализовываться этот проект в Житомирской и Ровенской областях, и какие шаги уже сделаны на пути его реализации, участникам заседания рассказал Евгений Медведовский.

Так, на территории, за которой осуществляется контроль Государственной экологической инспекцией Полесского округа, в рамках пилотного проекта будет создано три пункта экологического контроля (ТЭК) – один в Житомирской области (с центром в с. Березовка, в который войдут Житомирская, Березовская, Олиевская ТГ) , два на территории Ровенщины (с центром в с. Городок – Ровенская, Городоцкая, Шпановская, Александрийская, Здолбуновская ТГ и в г. Сарны – будет охвачена часть Сарненской ТГ). Специалистами Инспекции проведен мониторинг относительно наличия на указанных территориях хозяйствующих субъектов, осуществляющих сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, атмосферу, а также предприятий в сфере управления отходами и производителей сельскохозяйственной продукции. В поле особого внимания также – основные лесопользователи и объекты природно-заповедного фонда, основные водные артерии.

Кроме сбора информации о деятельности субъектов хозяйствования, к основным функциям ТЭК будет относиться работа с приложением « ЭкоУгроза », а также мероприятия, не связанные с проверками субъектов хозяйствования: выявление фактов браконьерства, выявление фатов незаконных порубок лесных насаждений, обжиг сухой растительности, других нарушений природоохранного законодательства, проведение в соответствующие периоды операций «Новогодняя елка», «Первоцвет», «Нерест», «Сезон тишины», «Сезон охоты» и т.д.



Технологичность (каждая группа инспекторов обеспечена всем необходимым – формой, средствами), современный подход (использование спутниковых данных с доступом к реестрам и базам данных), прозрачность (нарушения и факты вреда окружающей среде фиксируются в единой открытой системе) – факторы, благодаря которым новая двухуровневая система экологического контроля станет максимально приближенной к европейским стандартам, - отметил Евгений Медведовский и отметил, что коллектив ДЭИ Полесского округа приветствует будущие изменения в системе экоконтроля, введенных Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной экологической инспекцией Украины, на выполнение требований по будущему членству Украины в Европейском Союз и готов их воплощать и убежден, что все указанные выше факторы вместе с повышением уровня заработных плат, улучшением условий труда инспекторов, вместе с укреплением материально-технической базы инспекции помогут привлечь в службу лучших, мотивированных специалистов, среди которых и ветераны войны, которые прошли переквалификацию по работе в системе экоконтроля.



