Гастроскоп с аксессуарами, процессор с высоким разрешением, монитор, укомплектованный кабелем, медицинское эндоскопическое записывающее устройство, медицинская эндоскопическая стойка, тестер герметичности, баки для воды и накопитель - такой комплект оборудования стоимостью более 3 миллионов гривен для оборудования кабинета гастроколоноскопии передал фонд военным медикам ГНСУ. Также благотворители доставили в госпиталь электрохирургический аппарат Zeus в полной комплектации, используемый для хирургических вмешательств любой сложности.

Обеспечить госпиталь ГНСУ этим критически важным оборудованием помогли первый заместитель председателя Комитета ВРУ по здоровью нации Валерий Дубиль, Благотворительный фонд Дениса Парамонова, компания Harwind, меценаты Анатолий Шкрибляк, Алексей Омельяненко, Роман Коваль и Наталья Некрасова.





Мы с командой Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда и партнерами давно сотрудничаем с Государственной пограничной службой и помогаем их госпиталям на передовой. В госпиталь ГНСУ на донецком направлении передали электрохирупгический аппарат, медицинский отсос, аппарат для герметизации сосудов и другое операционное медицинское оборудование. В этот раз мы усилили новый госпиталь пограничников на харьковском направлении, оборудовав его современным кабинетом гастроколоноскопии и предоставив аппарат для разреза костей и проведения сложных оперативных вмешательств. Украинские пограничники, наряду с другими подразделениями, мужественно защищают страну в самых горячих точках, и помочь медикам ГНСУ в спасении их жизней – наша обязанность!» – отметил председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

В рамках этой гуманитарной миссии в Харьковскую область Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» вместе с партнерами также доставил медицинские грузы в Медицинский клинический центр северного региона, Валковскую центральную районную больницу и Золочевскую центральную районную больницу.