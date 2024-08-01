Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец совместно с и. Министра Мининфраструктуры Василием Шкураковым, председателем Николаевской ОВА Виталием Кимом, председателем Совета обороны Кривого Рога Александром Вилкулом, руководителями Госводагентства Михаилом Янчуком и ГЭИ Игорем Зубовичем на Днепропетровщине осмотрели сооружения пруда-накопителя в балке Свистунова и Главную насосную.

«Проблема балки Свистунова, которая накапливает большое количество шахтных вод – не только экологическая, но и гуманитарная. Она не решалась десятилетиями и приобрела особое значение после российского теракта на Каховской ГЭС. Пруд-накопитель, срок эксплуатации которого истек в 2020 году, сегодня в аварийном состоянии. Плотина деформируется, нарушается целостность водоема, увеличивается давление на качество воды в бассейне реки Ингулец. Объект нуждается в системной реконструкции и мерах для улучшения качества питьевой воды», – сообщил Руслан Стрелец.



По словам Руслана Стрельца, после подрыва Каховской ГЭС Правительством было принято решение по предложению Николаевской ОВО по строительству водопроводов, чтобы обеспечить опрокидывание того объема воды, который нуждается сегодня в населении городов Кривой Рог, Николаев, Марганец, Покровск и др. Водопроводы работают. Однако должен решить комплекс вопросов качества воды, учитывая потребности Николаевской и Днепропетровской областей, в частности стратегически важных крупных городов Николаев и Кривой Рог.