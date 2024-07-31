Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец пообщался с Послом Германии в Украине Мартином Егером и руководителями инвестиционных компаний, имеющих более 45 лет опыта в сфере управления отходами и участвовавших в строительстве мусорообрабатывающей инфраструктуры Австрии, Турции, Германии, Чехии, Узбекистана. , Словакии и Египта.



По словам Руслана Стрельца, опыт Австрии считается одним из самых успешных в ЕС в сфере управления отходами и говорит о том, что мусорообрабатывающая инфраструктура может быть экологически дружественной.

«Услышал от них реальную готовность инвестировать в развитие мусорообрабатывающей инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Кластер будет состоять из 5 заводов, которые будут совокупно перерабатывать более 470 тыс. тонн отходов в год. Стоимость проекта – более 155 млн евро. Здесь есть реальная готовность и заинтересованность общин, поэтому проект активно двигается. Важно, что инвесторы уже приходят с пониманием как это должно работать в той или иной области и предлагают конкретные решения. Это значит, что команда Минсреды за последние полтора года провела колоссальную работу по подготовке регионов к реформе и привлечению инвестиций в развитие мусорообрабатывающей инфраструктуры», – отметил Руслан Стрелец.

