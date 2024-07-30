29 июля 2024 года состоялось выездное заседание Комитета по вопросам экологической политики и природопользования в Черкасской области по рассмотрению вопроса повестки дня "Формирование системы государственного экологического контроля за европейским принципом: текущее состояние и перспективы". Мероприятие состоялось при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине в рамках финансируемого Правительством Швеции проекта по оценке нанесенного войной ущерба окружающей среде.

Выделив два направления текущего состояния и перспектив формирования системы государственного экологического контроля за европейским принципом, выездное заседание Комитета открыли со вступительным словом Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Бондаренко А.В. и заместитель Председателя Комитета Криворучкина О.В.

С приветственным словом к участникам выездного заседания Комитета обратились представители Черкасского края заместитель Председателя Черкасской облгосадминистрации Турченяк А.В. и народный депутат Украины Арсенюк А.А.

С докладом по важным трекам в деятельности Госэкоинспекции за I полугодие 2024 года выступил и.о. Главы Государственной экологической инспекции Игорь Зубович: «Уже сегодня мы вводим модель постоянного присутствия государственных инспекторов на объектах и ​​территориях природно-заповедного фонда в рамках запланированной реформы экологического контроля. Госэкоинспекция планирует в ближайшее время в Полесском, Центральном и Юго-Западном округах реализовать пилотный проект по постоянному пребыванию инспекторов в пунктах экологического контроля на территориях соответствующих ОТГ, с целью осуществления более эффективного контроля за состоянием окружающей среды.»

Также первый заместитель Председателя Государственной экологической инспекции Заруба Д.В. проинформировал присутствующих о результатах работы Госэкоинспекции и ее территориальных органов за I полугодие 2024 года, отметив, что большинство показателей деятельности Госэкоинспекции значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К обсуждению вопроса текущего состояния системы государственного экологического контроля присоединились заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Бачурный В.М., Первый заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Тимчук А.А., представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Колобродова А.В. (В режиме видеоконференции).

В части перспектив формирования системы государственного экологического контроля за европейским принципом выступили заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Крамаренко А.В., и.о. Председатели Государственной экологической инспекции Зубович И.А., начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Медведовский Е.В., начальник отдела представительства в судах и правоохранительных органах Управления правового обеспечения ГЭИ Колодчин В.В., и.о. начальник Государственной экологической инспекции Столичного округа Майборода Я.С.

В предметном обсуждении с серией вопросов-ответов приняли участие народный депутат Украины-член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Прощук Е.П., Председатель Комитета Бондаренко А.В., заместитель Председателя Комитета Криворучкина О.В. природных ресурсов Украины Крамаренко А.В.