Об этом говорится в сообщении Минокружения.Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец и глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде подписали соответствующий Меморандум о сотрудничестве. Они обсудили ключевые темы нашего экологического взаимодействия – обеспечение населения качественной питьевой водой и продвижение права детей на здоровую окружающую среду.

"Вода – основа всего живого. Сегодня это одна из первоочередных потребностей на прифронтовых территориях и одна из главных тем для обсуждения с международными партнерами", - отметил Руслан Стрелец.

В фокусе сотрудничества Минсреды с UNICEF:



имплементация программы обеспечения качественной питьевой водой 9 самых уязвимых областей Украины, которые находятся на линии столкновения;

поддержка мониторинга качества воды и устойчивого управления водными ресурсами;

развитие климатической политики;

внедрение образовательных инициатив для молодежи с акцентом на сохранении воды, управлении отходами и других актуальных тем;

развитие направления реабилитации и улучшения ментального здоровья детей в нацпарках Украины и вовлечение их в меры по противодействию изменению климата;

создание условий для молодежных советов

«Молодежь особенно уязвима во время войны. Молодежь является двигателем развития, и без чистой окружающей среды развитие невозможно. Последствия российского вторжения доказывают, что проблема влияния боевых действий на окружающую среду требует глобального подхода и долгосрочных решений. Чем больше экологически образованной молодежи, тем развитее украинское общество. Благодарю Мунира Мамедзаде за содержательную встречу и новые горизонты для сотрудничества. Уверен, мы сможем объединить наши лучшие практики для оперативного решения актуальных проблем», – отметил Руслан Стрелец.

