Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время рабочей поездки на Полтавщину обсудил с председателем Полтавской областной военной администрации Филиппом Прониным вопросы улучшения качества поверхностных вод в малых реках, укрепление берегов Кременчугского водохранилища, ход создания мусорообрабатывающей инфраструктуры и обеспечения населения.

«Побывали на Кременчугском водохранилище, где необходимы берегоукрепляющие мероприятия. Из-за сильных ветров и колебаний уровней воды берег водохранилища разрушается. Для проведения работ уже разработана вся необходимая документация, проведены открытые торги, определен исполнитель и подписан договор. В планах на этот год провести работы по софинансированию Госводагентства и областного бюджета. Обсудили варианты привлечения ресурсов, чтобы все работы на объекте завершить в текущем году», – сообщил Руслан Стрелец.