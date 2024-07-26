Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время рабочей поездки на Полтавщину обсудил с председателем Полтавской областной военной администрации Филиппом Прониным вопросы улучшения качества поверхностных вод в малых реках, укрепление берегов Кременчугского водохранилища, ход создания мусорообрабатывающей инфраструктуры и обеспечения населения.
«Побывали на Кременчугском водохранилище, где необходимы берегоукрепляющие мероприятия. Из-за сильных ветров и колебаний уровней воды берег водохранилища разрушается. Для проведения работ уже разработана вся необходимая документация, проведены открытые торги, определен исполнитель и подписан договор. В планах на этот год провести работы по софинансированию Госводагентства и областного бюджета. Обсудили варианты привлечения ресурсов, чтобы все работы на объекте завершить в текущем году», – сообщил Руслан Стрелец.
Также среди прочего говорилось:
Улучшение качества малых рек региона. Руслан Стрелец отметил, что все мероприятия по улучшению состояния малых рек Полтавщины заложены в Планах управления речными бассейнами среднего и нижнего Днепра. Это и модернизация очистных сооружений, расчистка и восстановление рек. Для их реализации будут привлекаться как международные, так и денежные средства местного и государственного бюджетов.
Развитие инфраструктуры управления отходами. В области продолжаются активные работы в рамках подписанного в прошлом году меморандума. Общины готовят землеустроительную документацию. Руслан Стрелец акцентировал внимание на важности разработки и утверждения до конца текущего года Регионального плана управления отходами. Это важно в контексте привлечения международных инвестиций в развитие мусорообрабатывающей инфраструктуры Полтавщины.
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