Год назад во время рабочего визита с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Главную насосную станцию ​​Управления каналов реки Ингулец было понятно, что восстановить ее после затопления от подрыва плотины Каховской ГЭС – огромный вызов. Сегодня эта уникальная станция работает и подает воду для питьевых нужд Николаева и орошения в Херсонской и Николаевской областях. Все благодаря самоотверженным и мотивированным людям, которые там работают», - отметил Руслан Стрелец.Глава Минсреды пообщался с коллективом Главной насосной станции Управления каналов реки Ингулец.Сотрудники ГНС продемонстрировали полностью восстановленные после схода большой воды агрегаты. Работы обошлись в 200 тыс. гривен государственного бюджета и продолжались около двух недель. В советское время строительство такой станции могло быть эквивалентом годового бюджета небольшого города. Но уже 22 июня 2023 года агрегаты Главной насосной станции заработали. Восстановление координировал руководитель Главной насосной станции Валерий Воронов, работающий там с 1978 года (46 лет). Это его единственное место работы. Прошел путь от инженера-электрика до начальника ГНС.

Руслан Стрелец с главой Госводагентства Михаилом Янчуком также в рамках визита в Снегиревку осмотрел 70-метровые скважины, которые после подрыва Каховской ГЭС обеспечивают водой местное население.

💬«Проект стал возможным благодаря сотрудничеству местного сообщества с международными партнерами. У 1100 жителей города (около 30%) теперь есть еще и альтернативные источники водоснабжения. В планах местных властей – 100% населения с альтернативным качественным водоснабжением», - отметил Руслан Стрелец.





По его словам, такие коллективы, как в Снегиревке – герои нашего непростого времени.