Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец пообщался на совместном совещании с главой Николаевской ОВД Виталием Кимом и его заместителями.

В совещании также приняли участие руководители Гослесагентства Виктор Смаль, Госводагентства Михаил Янчук, Госэкоинспекции Игорь Зубович и глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Качественная питьевая вода для николаевцев – вопрос на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.

«Николаевщина будет с водой. Проект программы водообеспечения для девяти регионов Украины, в том числе Николаевского региона, разработан и в ближайшее время будет утвержден Кабинетом Министров Украины», - отметил Руслан Стрелец.

Загрязнение водоемов взрывоопасными предметами в результате военных действий. Руслан Стрелец поручил Госводагентству и ГЭИ вместе с местными властями проработать этот вопрос.

Топливная древесина. Здесь работа отлажена. Предыдущий отопительный сезон прошел стабильно. С начала года в Николаевской области заготовлено 5102 кубометров дров. Сегодня на складах 1600 кубометров.рма Государственной экологической инспекции. Договорились с Виталием Кимом, что Николаевщина станет первым пилотным кейсом, где заработает обновленная ДЭИ.

«Уверен, что наша совместная работа с мотивированной командой Николаевской ОВА, которая несокрушимо стоит на защите региона, позволит эффективно реализовать этот пилотный проект», - отметил Руслан Стрелец.