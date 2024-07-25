Встретил благотворителей и рассказал о работе заведения генеральный директор Владимир Жолнер. «Охматдет – самая большая и самая важная детская больница в Украине. Наша команда GEM Ukraine в день обстрелов 8 июля уже доставляла воду раненым. Мы немедленно оценили участки, которые можно отремонтировать. Уже через две недели наша оконная программа GEM HGBF уже заменила окна. Это позволило восстановить функционирование корпуса с очень критической помощью, необходимой младенцам. На сегодняшний день наша оконная программа заменила 172 825 окон в Украине», - рассказал Майкл Каппони.

Также системную помощь учреждению оказывает Благотворительный фонд молодежной инициативы Надежда. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.



«Мы с поддерживаем Охматдет с первых дней полномасштабного вторжения, когда помогали эвакуировать тяжелобольных детей за границу. После обстрела наша команда была на месте с необходимым медицинским грузом и питьевой водой. Также мы проводим переговоры, привлекаем партнеров и стараемся помочь больнице всем, чем можем. Благодарю коллектив этого заведения во главе с Владимиром Жовниром, которые ежедневно спасают детей, мецената Майкла Каппони, который с фондом GEM начал установку окон в разрушенных помещениях, и команду Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», вместе с которым мы помогаем Охматдету. Верю, что заведение восстановится и станет еще лучше!» – резюмировал Валерий Дубиль.





