Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец вместе с в.и. самые актуальные вопросы прифронтовой Херсонщины сегодня.



Херсонщина до сих пор приходит в себя после подрыва плотины Каховской ГЭС. Теракт России оставил без питьевой воды тысячи человек.





В прошлом году Кабинет Министров Украины для водообеспечения пострадавших от крушения регионов упростил процедуру проведения работ по бурению скважин. На сегодняшний день в регионе их функционирует 37. В 2023 году обследован 31 и определены новые участки для бурения, для 49 разработана необходимая документация, 6 пробурено и проложено почти 2 км водопровода.



«В этом году вместе с представителями местных властей рассматриваем механизмы бурения 16 новых скважин и прокладки водопроводов для восьми населенных пунктов Херсона. Это позволит дополнительно обеспечить более 18 000 человек населения водой», – сообщил Руслан Стрелец.



Что касается обеспечения населения Херсонщины дровами, то, по словам Руслана Стрельца, сегодня Минокружение совместно с местными властями и лесоводами делают все, чтобы уязвимые слои населения Херсонщины были с теплом этой зимой. На этот год Херсонской ОВА определено 24 тыс домохозяйств, нуждающихся в помощи государства в обеспечении 125 606 кубометров дров. На сегодняшний день на складах Херсонщины заготовлено 446 кубометров топливной древесины.





«Поручил главе Гослесагентства Виктору Смалю совместно с областными властями наработать единую и удобную, в первую очередь для населения, модель обеспечения отопительной древесиной. В ближайшее время жду от него четкого консолидированного решения», – отметил Руслан Стрелец.

Херсонщина – четвертый регион по Украине по размеру окружающего ущерба более чем в 266 млрд гривен. Более года назад этот регион взял на себя удар величайшей экологической и гуманитарной катастрофы в Европе со времен Второй мировой войны – подрыва Каховской ГЭС. Есть колоссальные последствия для всех экосистем.

«Деоккупированная площадь лесов Херсонщины – 40 тыс. га. Они не доступны для ведения хозяйства, ведь 98% из них заминированы, 50% затоплены во время Каховской катастрофы», – сообщил Руслан Стрелец.

Руслан Стрелец также обсудил с участниками совещания возможность усовершенствования методик по исчислению ущерба окружающей среде в контексте применения аэрокосмической съемки. «Очень важный инструмент мониторинга временно оккупированных территорий. Поручил ДЭИ наработать предложения по этому вопросу», – подчеркнул Руслан Стрелец.

Среди других вопросов в повестке дня была работа Ингулецкой оросительной системы и проведение мониторинга качества поверхностных вод в Херсонской области. Руслан Стрелец дал соответствующие поручения главе Госводагентства.



Также глава Минсреды вместе с в.и.о председателя Игорем Зубовичем и другими представителями Госэкоинспекции Украины поблагодарил защитников Херсонщины и передал 192 БТрО "Херсон" 2 генератора и старлинк.

Мы благодарны нашим постоянным партнерам из Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда за поддержку, которую можем передать защитникам. Вместе с меценатами мы постоянно передаем значительную помощь воинам ВСУ, чтобы вместе приближать победу», - отметил начальник Управления организационной деятельности Госэкоинспекции Украины Александр Федоренко.