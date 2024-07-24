По словам Руслана Стрельца, от полигона до линии столкновения – рукой подать. Однако он не только в хорошем состоянии, но и выполняет стратегическую функцию.«Прифронтовая Херсонщина – одна из областей, наиболее страдающих от обстрелов. На сегодняшний день на отдельную локацию полигона свезено более 2000 тонн отходов разрушения. В ближайшее время здесь будет работать оборудование, которое Украина должна получить в рамках поддержки JICA», – сообщил Руслан Стрелец.

Японское оборудование в Херсонской области станет в строй после соответствующего профессионального обучения работников. Отходы разрушения будут дробиться по фракциям и перерабатываться. Вокруг вопроса ценообразования много дискуссий, однако сегодня есть консенсус, что продукт переработки отходов разрушения будет доступен для покупателя по цене ниже щебня.

«Переработанные отходы разрушения имеют все шансы использовать экологически и занять свою нишу. Это действительно мощный и экономически выгодный ответ на вызовы времени, который, кроме того, отвечает новой философии управления отходами. Проект сегодня охватывает Киевщину, Донбас, Херсонщину и Харьковщину», – отметил Руслан Стрелец.







