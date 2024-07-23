Глава Минсреды рассказал о ключевых евроинтеграционных реформах в сфере защиты окружающей среды, наработки в сфере управления отходами, климатической и водной политике, предотвращении промышленного загрязнения и защиты биоразнообразия. «Наш раздел 27 самый сложный – должны полностью имплементировать около 200 актов права ЕС. Уверен, что профессиональная коммуникация команды Минсреды с представителями Консультативной группы советников станет хорошим основанием в подготовке к переговорам», – отметил

На встрече Алар Стрейман и Ликке Фрис поделились собственным опытом внедрения евроинтеграционных реформ и прохождения переговорного процесса в их странах. Рассказали, как их опыт может помочь нам продвигаться в процессе евроинтеграции.

По словам Алара Стреймана, они могут действительно помочь практическими советами как страны, когда-то проходившие этот сложный путь. Алар Стрейманн в течение шести лет занимал должность главного переговорщика при вступлении Эстонии в ЕС. У него есть колоссальный опыт отстаивания национальных интересов перед государствами-членами ЕС. Алар отметил, что окружающая глава для Эстонии также была одной из самых сложных. Поэтому он рад помочь Украине.

Участники договорились углубить сотрудничество в целях быстрого вступления Украины в ЕС.

«Благодарю Вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной за столь важную инициативу. Благодарю Северо-Балтийскую группу за поддержку. Это большой путь, который должны пройти как можно быстрее и качественнее», – поблагодарил Руслан Стрелец.