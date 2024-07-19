С 12 по 18 июля 2024 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 302 мероприятия контроля, составлено 311 протоколов об административных правонарушениях.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 81 тыс. грн.
В Государственный бюджет взыскано 66 тыс. грн.
Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 4 млн. 222 тыс. грн.
Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 544 тыс. грн.
Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:
Инспекцией в Черниговской области предъявлены претензии Плисковскому сельскому совету Нежинского района, на общую сумму 3 млн 591 тыс. 464 грн., за нарушение законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, а именно самовольное использование водных ресурсов (подземных вод) при отсутствии разрешений на специальное водопользование.