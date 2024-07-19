В рамках членства Государственной экологической инспекции Украины в Сети по имплементации европейского экологического законодательства (IMPEL Network) состоялась онлайн встреча руководящего состава Госэкоинспекции с представителями IMPEL Саймоном Бингемом (Заместитель руководителя экологического агентства Шотландии SEPA) и Робом Крамерсом (Заместитель руководителя экологического агентства).

Во время встречи Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба подтвердил заинтересованность в создании Рабочей группы ИМПЭЛ (IMPEL Review Initiative, IRI), направленной на анализ наиболее актуальных вопросов в работе Госэкоинспекции, участники обсудили базовые условия, порядок подготовки информации и сроки реализации такой планируемой инициативы. провести уже в ближайшие несколько месяцев. О возможности проведения IRI для Украины в сфере экологического надзора и контроля было условлено во время Генеральной ассамблеи IMPEL в 2024 году.