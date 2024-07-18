Накануне 75-го саммита НАТО было немало разных мнений и прогнозов по поводу результатов для Украины этой юбилейной встречи. Однако, как отметил политик, уже сейчас можно констатировать, что был принят ряд конкретных решений, которые ужесточают нашу страну уже сегодня и дают реальную перспективу нашего членства в Альянсе.



«Прежде всего, речь идет об итоговой Декларации, поддержанной лидерами всех 32 государств-членов НАТО, в которой четко определено, что путь Украины в Североатлантический Альянс необратим. Также признаны границы нашего государства в пределах 1991 года, а все оккупированные территории, в том числе и АР Крым, никогда не будут признаны под юрисдикцией любого другого государства. А также в документе отмечено, что победа Украины является неотъемлемой частью архитектуры безопасности Европы», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.





Еще одним важным решением саммита он назвал утверждение финансирования Украины на 2025 год в минимальной сумме в 40 миллиардов евро от Альянса. Это очень важно, ведь эти средства являются дополнительными к тем, которые наше государство получает в рамках двусторонних сделок безопасности с государствами, договоренности о подписании которых были достигнуты на прошлогоднем Саммите НАТО в Вильнюсе.

Как рассказал народный депутат, также появится специальный представитель Альянса в Украине, координирующий военную поддержку от партнеров, реформы, выполнение годовых национальных программ. Кроме того, в Германии создается новая структура по оказанию помощи, координации логистики, тренировки и обучения военнослужащих для нашего государства в области безопасности и обороны.

«Для того, чтобы Европейская архитектура безопасности не была заложником отдельной внутриполитической ситуации в государствах-союзниках, важным решением на этом Саммите стало то, что теперь НАТО берет на себя большую координирующую функцию в вопросе обеспечения военной поддержки Украины. Мы также согласовали передачу новых систем противовоздушной помощи и самолетов F-16. Мы получили отдельные пакеты помощи от некоторых государств, включая Канаду и Австралию. Поэтому считаю, что Саммит был достаточно результативным и конкретным», – подчеркнул парламентарий.



Арсений Пушкаренко отметил, что в целом Североатлантический Альянс существует уже 75 лет, и на сегодняшний день многие государства-члены, понимая угрозу, которую несет российская федерация, увеличили реальные расходы на вооружение, оборонно-промышленный комплекс, усиление способностей своих Вооруженных сил. Ведь, как отметил политик, только вместе можно остановить ось зла и не дать разрушить мировую архитектуру безопасности.



«Убежден, что российско-украинская война дала толчок для того, чтобы страны-члены НАТО начали выполнять свои внутренние обязательства, а именно инвестировать в сектор обороны и безопасности не менее 2% в год от ВВП страны. Также мы увидели, что расширение Североатлантического союза возможно, ведь даже Финляндия, которая 80 лет имела внеблоковый статус, стала членом Североатлантического Альянса. Соответственно, это показывает перспективы и для нашего будущего вступления», – подытожил Арсений Пушкаренко.