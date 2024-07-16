Об этом сообщил начальник Экоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский.

Внеплановое мероприятие проводится в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 24 Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции», а именно осуществление внеплановой проверки за обращением потребителя (пользователя) соответствующей продукции относительно ненадлежащего качества горючего А-95-Евро5-Е5.

Такие внеплановые проверки возобновлены недавно в связи с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Украины от 07 ноября 2023 г. № 1167 в Постановление КМУ № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».

Происходят внеплановые проверки в период военного положения, в том числе при наличии угрозы, что имеет значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защита окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства.



«Согласно статье 24 ЗУ «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции» органы рыночного надзора проводят внеплановые проверки характеристик продукции у ее распространителей по обращениям потребителей (пользователей) соответствующей продукции, а также органов исполнительной власти, исполнительных органов местных советов, правоохранительных органов, общественных организаций потребителей (объединений потребителей), объединений субъектов хозяйствования, в которых содержится информация о распространении продукции, нанесшая вред общественным интересам или имеющая недостатки, которые могут нанести такой ущерб, и отсутствует информация, по которой изготовитель такой продукции может быть идентифицировано, но содержится информация, по которой может быть установлен распространитель, у которого была приобретена (обнаружена) такая продукция», - объясняет Евгений Медведовский.