Министр Руслан Стрелец вместе с главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Игорем Зубовичем и главой ВЭЛ Татьяной Тимочко в рамках рабочей поездки на Харьковщину имели возможность посетить ряд пострадавших от российских ракет объектов, в частности "Эпицентр".

«По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области зарегистрировано 1436 случаев среди всех 5298 кейсов российского экоцида в Украине. 469 млрд гривен – такова сумма ущерба окружающей среде области. Сумма ущерба окружающей среде только от атаки "Эпицентра" - 860 млн гривен. Горение этого объекта в течение полутора суток значительно ухудшило окружающую ситуацию. Этим взрывом рашисты выпустили в атмосферу большое количество опасных веществ, ведь этот супермаркет реализовывал краски, лаки, растворители и т.д. Это невидимая угроза, которую ощутят не только украинцы, но и весь мир», – сообщил Руслан Стрелец.







Еще один масштабный кейс разрушения окружающей среды – атака шахедами нефтебазы в Харьковской области. Сумма ущерба по этому кейсу достигает 192 млн грн. Компоненты внешней среды тесно взаимосвязаны. При ликвидации пожаров на таких объектах, как нефтебазы и магазины стройматериалов, загрязняющие вещества вместе с пеной попадают в воду и почвы.



«Важно сегодня осовременить методики учета ущерба компонентам окружающей среды на счет химического загрязнения в результате ракетных обстрелов России и внести изменения в законодательство по проверке объектов повышенной опасности на предмет наличия планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий. Старые планы работали в мирное время, а не во время постоянных "прилетов" ракет. Эта сфера нуждается в обновлении», - отмечает Руслан Стрелец.



Рашисты бьют именно по тем объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность государства. Именно поэтому нужно как можно больше помогать нашим Вооруженным Силам и на дипломатическом фронте каждый день напоминать миру о преступлениях россиян.



Также Руслан Стрелец совместно с заместителем председателя Харьковской ОВ Евгением Ивановым и и.о. главы ГЭИ Игорем Зубовичем передали сегодня командиру 228 Отдельного батальона 127 Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Тарасу Шевченко Starlink. Важно, чтобы ребята всегда были со связью, в любых условиях.



"Отдельная благодарность Благотворительному фонду молодежной инициативы "Надежда" за предоставленную возможность улучшить материально - техническую базу наших воинов. Сегодня это крайне необходимо для наших защитников", - отметил начальник Управления организационной деятельности Госэкоинспекции Украины Александр Федоренко.