О доходах от обездвиженных активов России, а также о 50 миллиардах долларов государств G7 рассказала в эфире телемарафона «Единые новости» директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Людмила Енина.

«Переговоры среди наших партнеров продолжаются. Должны с пониманием относиться к тому, что наши союзники ищут именно консенсусное решение. Соединенные Штаты Америки в этом смысле более смелы и решительны, а вот страны Европейского Союза – более сдержанными. Передача около 2,5 миллиардов евро нашему государству, которые являются процентами от доходов замороженных активов России, является первым шагом в контексте изъятия активов России в пользу Украины», — отметила она.

Также Людмила Енина подчеркнула, что важность этой новости состоит в том, что Евросоюз нашел законный механизм, как обходить блокирующие меры со стороны Венгрии. Об этом сообщил Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. Она также отметила, что благодаря инициативе США есть договоренность лидеров G7 о направлении будущих доходов от замороженных активов в пользу Украины в виде кредита в 50 миллиардов долларов. И для его предоставления будет создан специальный фонд. Далее страны G7 и Евросоюза предоставит этому фонду кредиты, а будут погашать их будущими поступлениями от российских активов. В настоящее время партнерами прорабатываются технические детали договоренности. Вероятно, средства в Украину будут поступать не одной суммой, а траншами.

«Конечно, окончательная судьба российских активов еще не решена. На сегодняшний день конфисковать и отдать их Украине наши союзники не решаются. Они признают такое решение слишком сложным и сомнительным именно с точки зрения юридических нюансов. Но также есть решение о предоставлении кредита в 50 миллиардов долларов, и здесь стоит отметить, что он не закроет полностью вопрос финансирования Украины – в лучшем случае это поможет покрыть потребности внешнего финансирования нашей страны в 2025 году», — пояснила Людмила Енина.

Также она обратила внимание на то, что остается открытым вопрос источников финансирования восстановления Украины. Напомним, что в феврале этого года цена вопроса, по информации Всемирного банка, составляла 486 млрд долларов.

«Международные партнеры согласны с принципиальным подходом, который неоднократно подчеркивал Президент Украины Владимир Зеленский: платить должна россия как агрессор. Однозначно по этому поводу высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая сказала, что не европейские налогоплательщики должны платить за ущерб, нанесенный россией, а сама РФ. Поэтому продолжаем работать в этом направлении и очень надеемся, что в дальнейшем будут более смелые решения международных партнеров», — подчеркнула Людмила Енина.