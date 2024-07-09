5 июля в Минсреды состоялся круглый стол по теме: «Защита экологических прав в Украине и мире». По словам заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елены Крамаренко, целью было обсудить в экспертном круге юристов механизмы, направленные на защиту экологических прав человека. Одним из таких инструментов государственной политики является экологический контроль, а реформа государственного экологического контроля является предпосылкой для устойчивого восстановления окружающей среды.



Об этом говорится в сообщении Минсреды.

В круглом столе приняли участие:

• Елена Крамаренко, заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

• Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по экологической политике и природопользованию.

• Елена Криворучкина, заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

• Борис Индиченко, руководитель СЭП Офиса Генерального прокурора.

• Анна Вронская, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

• Игорь Зубович, и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины.

• Елена Грипич, государственный эксперт экспертной группы по Зеленому курсу, окружающей среде и климату Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины.

• Ян Берназюк, судья Кассационного административного суда Верховного суда, доцент юридических наук, профессор.

• Наталья Малышева, академик НАПРН Украины, профессор, доктор юридических наук, заведующий отделом проблем аграрного, земельного, экологического и космического права Института государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины.

• Виталий Зуев, кандидат юридических наук, доцент, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

• Ольга Кулик, директор департамента экологии, энергетики и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Презентация.

• Елена Кравченко, директор «Экология-Право-Человек».

• Инна Силантьева, научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины, Член Секретариата Общественного Совета при комитете Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.





«Важно отметить, что защита экологических прав создает условия для функционирования нормальной жизнедеятельности общества, что особенно важно во время военного положения. Правовая наука насчитывает много механизмов, позволяющих защищать экологические права в Украине и эта тема объединяет всех участников круглого стола. Следует отметить, что это направление является неотъемлемой составляющей внедрения европейской экологической политики. Поэтому реформа государственного экологического контроля, о которой мы сегодня будем говорить в том числе, является одной из ключевых инициатив, которая позволит реализовать наши евроинтеграционные стремления», - отметила Елена Крамаренко.

Во время своего выступления руководитель Госэкоинспекции Украины Игорь Зубович отметил необходимость реформирования системы государственного экологического контроля, которая предусматривает образование единого интегрированного органа государственного экологического контроля. Отдельно он отметил, что Госэкоинспекцией в качестве эксперимента уже применяются подходы к реформе относительно постоянного пребывания инспекторов на соответствующей территории.

На сегодняшний день мы уже имеем ряд ярких примеров высокой эффективности такой работы во время проведения мероприятий государственного надзора (контроля) на территории Чернобыльского радиационно - экологического биосферного заповедника, ландшафтного заказника «Сулинский» и реке Сула, - сказал Игорь Зубович.

Также во время круглого стола были определены основные направления реформы госэкоконтроля. Минсреды вместе с учеными, общественностью сейчас активно работают над реформой, которая будет включать:

○ внедрение новых подходов контроля, основной целью которых станет “предотвращение вреда окружающей среде, а не “наказание”;

○ введение новых видов ответственности за вред окружающей среде;

установление справедливых штрафов за нарушение природоохранного законодательства;

○ прозрачность и цифровизацию процесса;

○ оперативность и эффективность реагирования на экологические нарушения.