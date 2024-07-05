В этот раз 42 ребенка из семей военнослужащих, пропавших без вести, а также отдавших жизнь за Украину, имели возможность отдохнуть в Эстонской Республике.

Об этом сообщил руководитель межпарламентской группы сотрудничества с Эстонской Республикой Арсений Пушкаренко.

Проект был инициирован в 2023 году мэром Таллинна Михаилом Килвартом и поддержан Благотворительным фондом BGV, обеспечившим финансирование международной логистики. В прошлом году в рамках такого сотрудничества удалось отправить на отдых в Эстонию 70 детей из разных уголков Житомирской области.

«Рад, что нам удалось продолжить этот проект, ведь убежден, что такой отдых хоть на время поможет детям отвлечься и получить положительные эмоции, которых так не хватает в наше время. Также отдельно благодарю департамент социальной политики Житомирской областной военной администрации за помощь в формировании списков, подготовке документов и сопровождении детей в Эстонскую Республику», — отметил народный депутат Украины Арсений Пушкаренко.





В этот раз в Эстонии отдохнули дети из Емильчинской, Гришковецкой, Житомирской, Коростышевской, Овручской, Олевской, Чоповицкой, Березовской, Хорошевской, Лугинской, Белокоровичской и Горшковской общин. В летнем лагере в Туксе для них подготовили насыщенную и интересную недельную программу: экскурсии, мастер-классы и игры. Также дети могли найти новых друзей среди эстонских ровесников.