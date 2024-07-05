Большие потери несет атмосферный воздух, водная среда и земельные ресурсы, горят тысячи гектаров лесов

И.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорем Зубовичем, согласно поручению министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, с привлечением начальника Государственной экологической инспекции в Донецкой области Александра Евтухова, совершил выезд на территорию Донецкой области для решения экологических проблемных вопросов.

В настоящее время Донецкая область является сложным прифронтовым регионом, где ведутся активные боевые действия и происходят постоянные обстрелы, которые вредят не только инфраструктуре региона, но и наносят крайне тяжелые последствия окружающей среде нашего государства. Как следствие, большие потери несет атмосферный воздух, водная среда и земельные ресурсы, горят тысячи гектаров лесов.

Руководство Госэкоинспекции посетило Донецкую область

Руководство Госэкоинспекции посетило Донецкую область

Отдельным пунктом на совещании с министром Русланом Стрельцем и главой Донецкой ОГА Вадимом Филашкиным обсуждена проблематика региона и пути ее решения, а именно:

- накопление большого количества накопившихся отходов от разрушений объектов;

- нанесение вреда системам водоснабжения и водоотвода и возможности аварийного загрязнения рек.

- о вреде причиненного лесам, вследствие сожжения большого количества лесных площадей Донбасса и другое.

Заслушан доклад о работе Государственной экологической инспекции по расчету ущерба, причиненного российской агрессией на территории области, общая сумма ущерба составляет более 700 млрд. грн.

Руководство Госэкоинспекции посетило Донецкую область

Кроме того были посещены территории, города и объекты, в том числе и природные, понесшие потери и значительный ущерб, а именно:

- дамбу Оскильского водохранилища, которая испытала значительное разрушение от российской агрессии, как следствие произошла утечка 334 млн. куб. воды из водохранилища,

- территорию НПП «Святые Горы» в поселке Сосновое, Краматорского района, засоренной нефтепродуктами и обломками военной техники на площади 10000 кв.м, сумма рассчитанного ущерба причиненного земельным ресурсам вследствие засорения земель опасными отходами составляет более 16 млрд грн!

Работники Инспекции прилагают все усилия по надлежащему и эффективному осуществлению государственного экологического контроля в условиях военного положения для нашей общей будущей победы.