Сегодня в Киеве Министр Руслан Стрелец открыл научно-практическую конференцию «Функционирование объектов природно-заповедного фонда Украины в условиях военного положения: пути восстановления и развития» по случаю 15-летия Дня работника природно-заповедного дела. Во время которой пообщался с руководителями национальных парков и заповедников о влиянии российской вооруженной агрессии на заповедный фонд Украины и пути его восстановления. Мероприятие собрало представителей природоохранных учреждений со всей Украины.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Вклад Украины в европейскую казну природно-заповедного фонда колоссальный – 56 нацпарков, 19 природных заповедников, 5 биосферных заповедников. Несмотря на то, что 20 из них сегодня находятся в оккупации, мы уже сегодня работаем над планами по их восстановлению. Мы должны делать это уже сейчас, не дожидаясь завершения военных действий», – подчеркнул Руслан Стрелец.

По словам Министра в планах:

восстановление заповедных учреждений, пострадавших от боевых действий, повышение стандартов для парков до европейского уровня;

открытие сети реабилитационных центров для животных Сейчас работаем над концепцией строительства таких центров по всей Украине. Шесть таких центров уже работают в наших учреждениях.

Руслан Стрелец во время своего выступления назвал, что уже удалось сделать в 2024 году:

создано 20 новых объектов заповедного фонда местного значения. До конца года увеличим этот показатель. Среди планов – расширение нацпарков «Вижницкий» и «Кармелюковое Подолье»;

втрое возросло количество посетителей заповедных учреждений;

Три месяца назад Кабинет Министров Украины одобрил изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями природно-заповедного фонда. И уже сегодня средняя зарплата по определенным учреждениям ПЗФ по сравнению с первым полугодием 2023 года выросла почти на 38%;

в I полугодии 2024 г. на 80% возрос объем привлеченных учреждениями международных средств;

Нобельский нацпарк в партнерстве с польскими коллегами победили в конкурсе проектных заявок и будут реализовать проект по сохранению природоохранных территорий Украины и Польши стоимостью около 2 млн. евро.

в рамках проекта ЕС LIFE стартовал украинско-чешский проект по сохранению природного наследия;

продолжаем наполнять электронный кадастр природно-заповедного фонда. Сегодня он сформирован на 88%;

«Совместно с Экокомитетом Верховная Рада Украины и его главой Олег Бондаренко развиваем законодательную базу в сфере заповедного дела», – акцентировал Руслан Стрелец.

Сегодня в Правительстве находится законопроект, который позволит создать Агентство природно-заповедного дела.

В первом чтении одобрен законопроект о запрете «джипинга» в пределах природно-заповедного фонда. За что большое спасибо народным депутатам Украины.

Готов к рассмотрению в первом чтении Верховной Радой Украины проект Закона об уменьшении земельного налога на учреждения природно-заповедного фонда.

«Нам есть над чем работать и куда двигаться дальше. Для лучших результатов и сохранения природно-заповедного фонда – залог процветания Украины! Каждый национальный природный парк может быть самодостаточным», – отметил Руслан Стрелец.