Информация о том, что ГЭИ Полесского округа выиграла судебный иск в апелляционной инстанции и Северо-западный апелляционный хозяйственный суд своим решением обязал Рокитновский поселковый совет Ровенской области уплатить 2 млн. 911 тыс. грн. ущерб, нанесенный незаконной порубкой, получил широкой огласке в украинских СМИ.

Об этом идет речь в сообщении Госэкоинспекции.

Речь идет о применении норм части 2 статьи 107 Лесного кодекса Украины о взыскании с органов самоуправления вреда, причиненного лесу, не предоставленному в пользование, в случае неустановления лиц, виновных в причинении этого ущерба.

«Это дело стало прецедентом в судебной практике Украины и стимулом к ​​надлежащему выполнению делегированных полномочий органами местного самоуправления на территории всей Украины в части осуществления контроля за использованием и охраной природных ресурсов, воспроизводством лесов», - отмечает начальник ГЭИ Полесского округа Евгений Медведовский.

Ракитнивский поссовет уже выполнил решение и уплатил причиненный окружающей вред и все судебные издержки.



«Именно благодаря этому преценденту наработана база, которая в дальнейшем станет основой для представления Инспекцией совместно с органами прокуратуры интересов государства по делам, где фигурируют еще большие суммы ущерба, взыскания нанесенного вреда в государственный бюджет. И это очень существенная победа на экологическом фронте в вопросе сохранения лесов Украины», – отмечает начальник Экоинспекции Полесского округа.

Напомним, факт незаконной порубки почти 1 тысячи деревьев разных пород, именно леса, не предоставленного в пользование и находившегося на землях запаса указанного органа местного самоуправления, работниками Государственной экологической инспекции Полесского округа были обнаружены осенью 2023 года на территории Ракитновского поселкового совета Ровенского.