Специализированная экологическая прокуратура Полтавской областной прокуратуры направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора одного из местных обществ.

Ему инкриминируют нарушение установленных правил использования недр путем незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, в течение ноября 2019 - июля 2023 года общество, которым руководил мужчина, не имея специального разрешения на пользование недрами, из реки Коломак осуществило добычу почти 94 тыс. кубометров песка, нанеся Полтавской территориальной общине более 105 млн грн убытков.

В настоящее время с целью их возмещения Государственная экологическая инспекция Центрального округа предъявила обвиняемому исковое заявление.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло следственное управление ГУНП в Полтавской области.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.