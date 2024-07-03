«Пораженный мужеством этих людей, которые ставят в приоритет защиту окружающей среды, а не своей жизни, собственными силами ликвидируют возгорание на природоохранных территориях и заботятся о заповедных землях. Обсудили механизм улучшения условий их работы и усиления парка противопожарными средствами», – подчеркнул Руслан Стрелец.

Руслан Стрелец, акцентировал на безумных площадях сожженного леса в Донецкой области: «В этом году на территории Лиманского лесхоза ликвидировано 112 пожаров на площади более 2000 га. Враг не останавливается ни перед чем. Много потерь, много разрушений. Однако сгоревший лес можно использовать, в том числе на фортификационные сооружения для ВСУ. Пообщаться об этом с лесоводами и местными властями. Все в пределах действующего законодательства».

Министр отметил, что одна из важнейших задач сегодня – обеспечить Донетчину водой. Это вопрос в фокусе не только местной, но и государственной власти и международных организаций. Ведь водная безопасность одна из самых важных для жизни человека. Он посетил станцию ​​водоподготовки в Краматорске. Обсудил с председателем ОВА дальнейшие шаги по улучшению ситуации с водоснабжением Донетчины уже в ближайшее время.

Глава Гослесагентства Виктор Смаль доложил Министру Руслану Стрельцу о подготовке к отопительному сезону и древесине для Вооруженных Сил. Руслан Стрелец посетил место отгрузки лесных ресурсов.

«Все работы идут по графику. С начала года на нужды Вооруженных Сил ГП «Леса Украины» поставлено 98 144 кубометров древесины. Военные используют ее для строительства и укрепления блиндажей, опорных пунктов и других фортификационных сооружений. Вадим Филашкин поблагодарил лесоводов за качественную работу», – отметил Руслан Стрелец.





Также глава Минокружения договорился с главой Донецкой ОВА проработать механизм обеспечения населения Донбасса не только комфортной ценой на дрова, но и адресной доставкой.

Механизм пилотного кейса будет отработан в ближайшие месяцы. Должны сделать все, что в наших силах, чтобы максимально улучшить жизнь людей», – сообщил Руслан Стрелец.

Министр заслушал доклад Госэкоинспекции по подсчету ущерба окружающей среде. На сегодняшний день ущерб окружающей среде в результате боевых действий для Донетчины составляет почти 700 млрд гривен. И это только то, что мы можем подсчитать. Поручил проработать вопросы моделирования и дистанционной оценки потенциальных экологических угроз от оккупированных и затопленных шахт. Должны быть готовы принимать меры сразу после деоккупации региона.



«Благодарю каждого, кто, несмотря на сложные условия, продолжает работать в Донецкой области для защиты окружающей среды страны и наших людей. Работаем дальше», – акцентировал Руслан Стрелец.