В конце июня, в результате вражеской атаки, произошел масштабный пожар на одном из складов в Одесской области. Площадь возгорания составляла более 3 тысяч кв.



Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Экоинспекторами осуществлен оперативный выезд на место, чтобы зафиксировать ущерб, причиненный окружающей среде из-за преступных действий врага.

На основе исходных данных было установлено, что в результате пожара произошел выброс более 240 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ориентировочный размер ущерба - более 720 тысяч гривен.

Государственная экологическая инспекция Украины с первых дней полномасштабного вторжения работает в эпицентре преступлений России против окружающей среды. Реформирование системы экоконтроля предоставит экоинспекторам больше возможностей и инструментов для фиксации преступлений против окружающей природной среды и сбора доказательств для привлечения врага к ответственности.



