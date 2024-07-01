В заказнике «Сулинский» зафиксированы факты незаконного отлова рыбы.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.
Инспекторами Государственной экологии инспекции Центрального округа совместно со специалистами сектора полицейской деятельности на воде Главного управления Национальной полиции в Полтавской области с 26.06.2024 по 28.06.2024 на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский» обнаружены и изъяты из воды браконьерские мысиновой сетки общей протяженностью более 2 км, в которых находилась рыба разных видов.
Согласно законодательству водные живые биоресурсы, которые находились в сетках и имели признаки жизни, возвращены обратно в их природную среду.
Ущерб, причиненный окружающей среде, составляет около 4 миллионов гривен.
Учитывая причиненный существенный вред и значительное количество выловленной рыбы на объектах природно-заповедного фонда, материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении правонарушения.
Несмотря на окончание операции «Нерест-2024», Государственная экологическая инспекция Центрального округа совместно с сектором полицейской деятельности на воде ГУНП в Полтавской области и дальше будет осуществлять усиленные меры по соблюдению требований природоохранного законодательства на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский».