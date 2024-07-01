Инспекторами Государственной экологии инспекции Центрального округа совместно со специалистами сектора полицейской деятельности на воде Главного управления Национальной полиции в Полтавской области с 26.06.2024 по 28.06.2024 на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский» обнаружены и изъяты из воды браконьерские мысиновой сетки общей протяженностью более 2 км, в которых находилась рыба разных видов.

Согласно законодательству водные живые биоресурсы, которые находились в сетках и имели признаки жизни, возвращены обратно в их природную среду.