Об этом шла речь во время рабочего визита заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елены Крамаренко в города Кривой Рог и Запорожье.

Об этом говорится в сообщении Минокружения.



В частности, во время совещания по выполнению требований законодательства об охране атмосферного воздуха промышленными предприятиями в г. Кривой Рог представителями Минприроды, Госэкоинспекции, Криворожской райгосадминистрации и ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» был согласован план реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.



«Дефицит электроэнергии влечет за собой аварийные отключения даже промышленных гигантов и это может негативно влиять на окружающую среду и население. Мы собрались здесь, чтобы откорректировать план локализации и ликвидации техногенных аварий и их последствий, пересмотреть и внести изменения в организационные меры и порядок действий ответственных лиц, персонала объекта повышенной опасности. Оперативное оповещение, взаимодействие между разными органами власти, слаженная работа и быстрое реагирование – это первоочередные меры, которые должны быть приняты, когда происходит чрезвычайная ситуация», – отметила Елена Крамаренко.