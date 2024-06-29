Об этом шла речь во время рабочего визита заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елены Крамаренко в города Кривой Рог и Запорожье.
В частности, во время совещания по выполнению требований законодательства об охране атмосферного воздуха промышленными предприятиями в г. Кривой Рог представителями Минприроды, Госэкоинспекции, Криворожской райгосадминистрации и ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» был согласован план реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
«Дефицит электроэнергии влечет за собой аварийные отключения даже промышленных гигантов и это может негативно влиять на окружающую среду и население. Мы собрались здесь, чтобы откорректировать план локализации и ликвидации техногенных аварий и их последствий, пересмотреть и внести изменения в организационные меры и порядок действий ответственных лиц, персонала объекта повышенной опасности. Оперативное оповещение, взаимодействие между разными органами власти, слаженная работа и быстрое реагирование – это первоочередные меры, которые должны быть приняты, когда происходит чрезвычайная ситуация», – отметила Елена Крамаренко.
Напомним, что 24 июня ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» проинформировал Минокружающую среду и ГЭИ о мерах, принятых на коксохимическом производстве для локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе для минимизации влияния на окружающую среду и здоровье населения. Дело в том, что 23 июня на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошел неконтролируемый выброс в атмосферный воздух вследствие возгорания на производстве. Согласно информации от ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»: по результатам анализа показателей автоматизированных постов наблюдения с 07.00 до 07.20 утра 23 июня было зафиксировано превышение концентраций по пыли и CO2 на автоматизированном посту наблюдения № 2. В 8 утра на коксохимическом производстве Минздравом принято решение о внеплановой проверке соблюдения на коксохимическом производстве ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» законодательства об охране атмосферного воздуха.
Также в рамках рабочей поездки в Запорожье Елена Крамаренко провела совещание из представителей Госэкоинспекции и Запорожской ОВА. Темой обсуждения стало обесточивание ОАО «Запорожсталь» 23 июня около 5 часов утра. После чего работники комбината сообщили о принятых мерах — подключении оборудования к альтернативному источнику питания. 25 июня Минокружение и Госэкоинспекция были проинформированы об этом.
По инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Запорожской ОГА состоялось заседание по выполнению требований законодательства об охране атмосферного воздуха промышленными предприятиями региона под председательством заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елены Крамаренко и с участием Госэкоинспекции, представителей местной власти, бизнеса и Укренерго .
«Согласно данным с мониторинговых станций качества воздуха, превышений загрязняющих веществ в воздухе, на момент отключения и в течение следующих нескольких суток, в городе не было зафиксировано. Должны вместе наработать алгоритм действий по оперативному оповещению соответствующих органов власти и подготовить план локализации и ликвидации аварий и их последствий в случае их возникновения, чтобы в дальнейшем не допускать подобных инцидентов. Мы должны беспокоиться об общине, живущей вокруг предприятия и об их здоровье и безопасности», – отметила Елена Крамаренко, заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.