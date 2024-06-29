Сотрудниками Государственной экологической инспекции Южного округа совместно правоохранителями обнаружен нарушитель природоохранного законодательства в плавневой части острова Хортица.



28 июня 2024 г. в ходе рейдовых мероприятий, территорией заказника Днепровские пороги задержаны личность при нарушении правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда.



Рыбалка решил поживиться почти 50 представителями водных биоресурсов.



В момент чего и был задержан инспекторами.

На гражданина, занимавшегося отловом рыбы, составлен протокол по ст. 91 КУоАП, который будет передан на рассмотрение суда.





Кроме этого, орудия ловли и рыбы изъяты.

Общий ущерб нанесен государству составил более 545 тыс. грн.

Государственная экологическая инспекция Южного округа в очередной раз отмечает, что законодательством Украины природно-заповедный фонд охраняется как национальное достояние, в отношении которого устанавливается особый режим охраны, воспроизводства и использования.

На Хортице любая ловля рыбы запрещена на протяжении всего года!



