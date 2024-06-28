Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на общую сумму 12 млн 862 тыс. 649 грн., за засорение и загрязнение неустановленными лицами земельного участка расположенного в жилом микрорайоне г. Кривой Рог. Материалы направлены в ОП №4 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Проведен расчет убытков на сумму 3 млн 93 тыс. 13 грн., за засор земельного участка, расположенного на территории Красовского старостинского округа Новопольской ОТГ Криворожского района, в результате размещения несанкционированной свалки, на которой складируются твердые бытовые отходы, отработанные автомобильные шины отходы растительного происхождения и прочее. Материалы направлены в ОП №1 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Проведен расчет убытков на сумму 11 млн. 765 тыс. 352 грн., за загрязнение водами неизвестного происхождения земельного участка в г. Кривой Рог, на территории вблизи г. Саксагань. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

Проведен расчет убытков на сумму 6 млн. 879 тыс. 341 грн., за загрязнение водами неизвестного происхождения земельного участка возле жилой застройки в г. Кривой Рог. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

Инспекцией Полесского округа произведен расчет убытков на сумму 5 млн 978 тыс. 177 грн., за незаконную порубку, неустановленными лицами, 582 деревьев разных пород на земельном участке коммунальной собственности между селами Розкидайловка и Рудня Харитоновской ТГ Житомирского района. Материалы направлены в Следственное управление ГУНП в Житомирской области.

Инспекцией во Львовской области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 143 тыс. 460 грн., за незаконную рубку, неустановленными лицами, 56 деревьев породы бук, пихта, сосна на территории Стрельбицкого лесничества Старосамборского ГЛХП «Галсильлис». Материалы направлены в Самборский РИН ГУНП во Львовской области и Специализированную экологическую прокуратуру Львовской областной прокуратуры.

Проведен расчет ущерба и предъявлена ​​претензия КП «Стрыйводоканал» на сумму 12 млн 255 тыс. 656 грн., за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ с возвратными водами в водный объект (реку Стрый).