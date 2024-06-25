Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.



«До сих пор в истории не было прецедентов, когда активы суверенного государства изымались и передавались третьей стороне, хотя и были случаи замораживания соответствующих средств. В настоящее время насчитывается около 300 миллиардов долларов арестованных российских активов по всему миру. И постепенно ключевые лидеры идут в решение, чтобы они были переданы Украине», – отметил народный депутат.

Он также акцентировал внимание на том, что в начале года сделан первый важный шаг. Было решено, что доходы от замороженных активов России (а это несколько миллиардов долларов в год) будут передавать в пользу Украины.

«Недавно был сделан второй шаг – на саммите G7 в Италии лидеры решили выделить Украине 50 миллиардов долларов в форме кредита под гарантии от российских активов. В этот процесс вовлечено немало стран, поэтому очевидно, что для этого должен быть большой консенсус среди партнеров», – рассказал Арсений Пушкаренко.



Страны Большой Семерки отметили, что этот кредит должен быть уплачен за счет России. Как пояснил парламентарий, когда Украина из России наконец дойдет до вопроса окончания войны путем установления справедливого мира, уплата этого кредита будет также одним из пунктов ответственности. А до этого суверенные средства россии будут обездвижены находиться в юрисдикции партнеров.



«Позиция Украины в этом вопросе, как отмечает Президент Владимир Зеленский, четкая – агрессор должен заплатить за весь нанесенный ущерб. По состоянию на 1 января 2024 года, по оценкам Всемирного банка, эта сумма составила примерно 500 миллиардов долларов. К сожалению, цифра каждый день растет. Так что мы будем продолжать работать, чтобы достичь окончательного решения о передаче всех арестованных средств России», – подчеркнул народный депутат.

Также он рассказал, что первый прецедент по этому вопросу уже сделала Эстония. Принятый Эстонским Парламентом и уже подписанный Президентом Аларом Карисом закон позволяет передать Украине примерно 30 миллионов долларов частных замороженных активов России, находящихся в юрисдикции Эстонской Республики.

«Поэтому ключевые партнеры поддерживают нашу позицию и ищут оптимальное решение для того, чтобы страна-агрессорка заплатила за все, что совершила и продолжает поступать на территории Украины», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.











