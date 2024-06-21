Верховная Рада Украины в первом чтении приняла правительственный законопроект №11024 о сохранении природно-заповедного фонда. 271 голоса «За».

Об этом говорится в сообщении Минсреды.

Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрлец сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Годами природоохранные территории в Украине использовались как парки развлечений. Квадроциклы, багги, эндуро-мотоциклы стали обычной практикой в ​​туристических Карпатах. Такие развлечения уничтожают растительный и почвенный покров экосистем, провоцируют химическое загрязнение, пугают диких животных особенно в период размножения. Запрет "джиппинга" - цивилизованная практика, действующая во многих западных странах с мощными природоохранными традициями. Например, Исландия, Чехия, Финляндия, Норвегия», – подчеркнул Руслан Стрелец.

По его словам, законопроект оставляет возможность использования транспорта на дорогах общего пользования, улиц населенных пунктов, автомобильных дорог на частных территориях, а также для доступа посетителей к рекреационным участкам. Для нарушителей Кабинет Министров предлагает усилить административную ответственность. Все эти нормы изложены в правительственном законопроекте №11309, вносящем изменения в статью 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. «Благодарю председателя Экомитета Верховной Рады Украины Олега Бондаренко за лидерство и членов Комитета за четкую и последовательную поддержку законопроекта. Спасибо за совместные усилия команды Минокружения, КЭКЦ, WWF-Украина, Экология – Право – Человек, Украинское общество охраны птиц, Украинская Природоохранная Группа – UNCG, ВОО "Живая планета", Chysto.de. Спасибо всему природоохранному сообществу за весомый вклад в решение этой проблемы. Это решение в очередной раз доказывает, что украинское общество переходит на новый уровень экологического мышления. Рассчитываем на скорейшее одобрение законопроекта во втором чтении», – отметил Руслан Стрелец.