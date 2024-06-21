С 14 по 20 июня 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 332 мероприятия контроля, составлено 279 протоколов об административных правонарушениях

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 81 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 76 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 26 млн 665 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 5 млн. 981 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 453 тыс. грн.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 3 млн 73 тыс. 755 грн., за неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в результате горения твердых бытовых отходов на городском полигоне ТБО, расположенного на земельном участке за пределами г. Апостолово Криво. Материалы направлены в ОП №8 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.





Проведен расчет убытков на сумму 17 млн ​​55 тыс. 891 грн., за незаконную вырубку деревьев, до степени прекращения роста, на территории объекта ПЗФ регионального ландшафтного парка «Днепровские леса» филиала «Днепровское лесничество» ГСХП «Леса Украины», без разрешения на специальное использование природных ресурсов. Уведомление о совершении уголовного правонарушения направлено в УСС ГУНП в Днепропетровской области.

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Ровенскому сельскому совету, на сумму 1 млн 82 тыс. 888 грн., за засорение земельного участка, расположенного за пределами населенного пункта с. Камышеватое Новоукраинского района, бытовыми, строительными отходами и отходами растительного происхождения.

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Лановецкому городскому совету на сумму 1 млн 802 тыс. 970 грн., за незаконную порубку 113 деревьев в лесном урочище «Белозвезда» за пределами с. Белозерка Кременецкого района, на земля лесного фонда, которые находятся в землях запаса.





